Мінфін: Плануємо ФОПів другої та третьої груп об’єднати в одну

Про це говориться в Національній стратегії доходів Мінфіну.

Згідно з урядовими планами, реформа спрощеної системи оподаткування (ССО), яка має суттєво змінити правила для фізичних осіб-підприємців, включає наступні ключові моменти:

Протягом трьох років ставки єдиного податку для юридичних осіб третьої групи зростуть до 18%.

ФОПів другої та третьої груп об’єднають в одну групу.

Податки стануть диференційованими: від 3% для торгівлі до 17% для окремих видів послуг.

Першу групу ФОПів скоротять, залишивши лише найменш прибуткові види діяльності. Фіксовану ставку податку скасують, а податки сплачуватимуться з реального доходу.

Усі підприємці другої групи будуть зобов’язані використовувати реєстратори розрахункових операцій (РРО).

Поріг для реєстрації платником ПДВ пошириться на всіх підприємців спрощеної системи.

Будуть скасовані винятки щодо обліку товарів, які дозволяють деяким підприємцям працювати без звітності.