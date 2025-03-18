Войти | Зарегистрироваться
02:20

среда,
19 марта
Онлайн
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Фінанси
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Представниця МЗС Канади: Президент Зеленський був запрошений на зустріч G7 у червні

18.03.2025 / 12:16
Новий прем’єр-міністр Канади Марк Карні запросив президента України Володимира Зеленського взяти участь у засіданні країн "Великої сімки" (G7).

Як пише BFM TV, про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Канади.

За словами представниці відомства, Канада, яка головує у "Великій сімці", запросила Зеленського відвідати наступне засідання клубу.

"Президент Зеленський був запрошений на зустріч G7 у червні", — сказала представниця канадського МЗС.

Засідання країн "Великої сімки" відбудеться в провінції Альберта на заході Канади 15-17 червня цього року.

Канада, G7
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
18 марта
17 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.