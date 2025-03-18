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Сікорський: Переговори про вступ України до ЄС затягуються через Угорщину

18.03.2025 / 11:14
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів, що переговори про вступ України до ЄС затягуються через Угорщину. Будапешт блокує перемовини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сікорського, яку наводить Onet.

"Ми відчуваємо особливу відповідальність за це (початок переговорів про членство України - ред.). Ми, звичайно, хотіли б відкрити один, можливо і два переговорних кластери, але, на жаль, рішення блокує наш давній друг і колись союзник - Угорщина", - зазначив Сікорський після засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

За словами міністра, на засіданні Ради тривала жвава дискусія щодо переговорів з Україною про членство в ЄС. Міністри дійшли думки, що рішення про початок переговорів має залежати "не від двосторонніх питань, а від виконання критеріїв".

Також Сікорський зазначив, що вирішив звернутися до польської опозиції, аби та вплинула на позицію Угорщини.

"Я маю звернутися до польської опозиції, яка підтримує тісні ідеологічні контакти з урядом і партією Віктора Орбана, і попросити їх зробити щось добре для Польщі і Європи, а саме переконати своїх ідеологічних побратимів розблокувати ці питання", - підкреслив глава МЗС.

Сікорський
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