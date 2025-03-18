Єврорада закликає росію продемонструвати справжню політичну волю до припинення війни

Про це повідомило чеське інформагентство ČTK, у розпорядженні якого опинився проєкт підсумкового документа саміту, пише "Європейська правда".

За інформацією ČTK, лідери ЄС у висновках саміту підтвердять підтримку "всеосяжного, справедливого і тривалого миру, заснованого на принципах Статуту ООН і міжнародного права".

Вони також привітають домовленості України та США за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня, зокрема "пропозицію щодо угоди про припинення вогню, гуманітарні зусилля та відновлення обміну розвідданими та допомоги у сфері безпеки з боку США".

"Європейська рада закликає росію продемонструвати справжню політичну волю до припинення війни", – йдеться в проєкті висновків саміту ЄС, який цитує інформагентство.