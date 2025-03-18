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Єврорада закликає росію продемонструвати справжню політичну волю до припинення війни

18.03.2025 / 14:21
Лідери Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі 20-21 березня планують ухвалити заяву із закликом до росії продемонструвати реальну готовність до завершення війни в Україні.

Про це повідомило чеське інформагентство ČTK, у розпорядженні якого опинився проєкт підсумкового документа саміту, пише "Європейська правда".

За інформацією ČTK, лідери ЄС у висновках саміту підтвердять підтримку "всеосяжного, справедливого і тривалого миру, заснованого на принципах Статуту ООН і міжнародного права".

Вони також привітають домовленості України та США за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня, зокрема "пропозицію щодо угоди про припинення вогню, гуманітарні зусилля та відновлення обміну розвідданими та допомоги у сфері безпеки з боку США".

"Європейська рада закликає росію продемонструвати справжню політичну волю до припинення війни", – йдеться в проєкті висновків саміту ЄС, який цитує інформагентство.

ООН, ЄС
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