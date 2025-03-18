ЦПД: У держдумі пропонують впровадити обов’язкову початкову військову підготовку у школах з п'ятого класу

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

«У російській держдумі пропонують впровадити обов’язковий навчальний блок із початкової військової підготовки у школах з п'ятого класу, а не лише для старшокласників. Нібито так російське населення «буде готове до будь-яких дій, будь-яких провокацій»», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, радянську практику шкільних уроків із початкової військової підготовки для дітей 10 та 11 класів відновили у росії в 2022 році після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Заяви про необхідність розширення цієї навчальної програми і на середню школу є черговим кроком у мілітаризації російського суспільства.

У ЦПД зауважили, що дітей в рф із раннього віку привчають до думки, що їхня роль у суспільстві - це готуватися до бойових дій, що війна - це невід’ємна частина російського буття. кремль прагне виховати ціле покоління росіян, яке без зайвих запитань піде зі зброєю в руках виконувати забаганки режиму.