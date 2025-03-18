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Веніславський: Після початку повномасштабного вторгнення було ухвалено закон, який надає воєначальникам "бойовий імунітет"

19.03.2025 / 12:16
Президент Володимир Зеленський та військове керівництво України мають так званий "бойовий імунітет", який знімає з них відповідальність за рішення, ухвалені на полі бою.

Про це член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський сказав в ефірі "Радіо Свобода".

Він нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора росії було ухвалено закон, який надає воєначальникам "бойовий імунітет".

За його словами, цей закон позбавив військове керівництво юридичної відповідальності за рішення, які були ухвалені на полі бою.

"Тому що якщо зараз ми будемо звинувачувати кожного військового керівника за якісь невдачі на фронті, то мало буде тих, хто готовий буде взагалі віддавати накази, а війна неминуче передбачає втрати серед людей, серед техніки", — сказав Веніславський.

Водночас він наголосив, що ключові рішення про дії армії на полі бою ухвалюють військові.

"Я переконаний, що президент як Верховний головнокомандувач оцінює, якісь рішення ухвалює, але я не думаю, що президент безпосередньо наполягав, щоб це було саме так", — додав депутат.

Веніславський
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