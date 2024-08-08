ЦПД: росіяни намагаються видати так звану «діяльність ухилянтів» за існування окремого руху проти мобілізації

Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в коментарі Укрінформу.

«Є випадки розклеювання листівок із закликом заробляти гроші за підпал авто. Є також випадки з графіті - написи проти мобілізації. Ця вся кампанія вмонтовується в антимобілізаційну кампанію, яку веде російська федерація, зокрема головне розвідувальне управління рф. Окрім того, ведеться робота по спробі видати все це за підпільну діяльність», - сказав він.

Коваленко пояснив, що росіяни викристалізували окрему групу «ухилянтів», які, за їхнім наративом, діють в Україні. Розповсюджується наратив, зокрема, за допомогою блогерів, які наразі перебувають за кордоном, але висвітлюють так звані «злочини проти українців, що здійснюються співробітниками ТЦК».

«Вони намагаються видати це (так звану «діяльність ухилянтів» - ред.) за існування окремого руху проти мобілізації, і, мовляв, що цей рух набирає обертів, що формується ледь не партизанський рух в Україні. Далі буде якась символіка запропонована. Тобто це розписана операція. Наші спецслужби володіють цією інформації», - зазначив голова ЦПД.

Коваленко також зазначив, що гру рф намагається знаходити виконавців для підпалу автомобілів військовослужбовців не тільки через Телеграм, а й через колцентри, які працюють з українських номерів, які телефонують українцям і розповсюджують дезінформацію. За його словами, росіяни роблять ставку на осіб, які мають фінансові потреби, а також на молодь, схильних до «легких грошей». Голова ЦПД зауважив, що росіяни пропонують до 2000 доларів, однак виконавці не отримують коштів. Він зазначив, що, з одного боку, росіяни дурять підпалювачів, не виплачуючи кошти, з іншого - українські правоохоронні органи швидко затримують зловмисників. Коваленко підкреслив, що розрахунок у криптовалюті за підпали також не пройде, оскільки криптогаманці можна відстежити.

«Якщо ці люди самі не розуміють, що вони роблять зло, ми маємо створити в суспільстві таку атмосферу, таке ставлення до них, щоб їм було набагато важче погоджуватися на подібну діяльність», - додав він.