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ЦПД: Перевірка боєготовності білоруських ППО - частина політики кремля зі створення напруги на кордоні

01.10.2024 / 11:14
Масштабна перевірка боєготовності білоруських підрозділів ВПС та військ ППО - це частина політики кремля зі створення напруги на кордоні України з білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.

У ЦПД зазначили, що на сьогодні основна загроза для України з боку білорусі - інформаційна.

"Постійними перевірками військ на тлі войовничих заяв білоруських посадовців, кремль намагається постійно нагнітати напругу на кордоні та утримати на білоруському напрямку наші сили", - наголосили у Центрі.

Нам додали, що наразі у білорусі на кордоні немає сил для вторгнення на територію України.

РНБО, ЦПД
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