ЦПД: Перевірка боєготовності білоруських ППО - частина політики кремля зі створення напруги на кордоні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.

У ЦПД зазначили, що на сьогодні основна загроза для України з боку білорусі - інформаційна.

"Постійними перевірками військ на тлі войовничих заяв білоруських посадовців, кремль намагається постійно нагнітати напругу на кордоні та утримати на білоруському напрямку наші сили", - наголосили у Центрі.

Нам додали, що наразі у білорусі на кордоні немає сил для вторгнення на територію України.