МОН: Політика "Школа офлайн" впроваджуватиметься з 1 вересня 2025 року і діятиме на період воєнного стану

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки, передають Українськi Новини.

"З 1 вересня 2025 року мінімальна кількість учнів у дистанційному класі становитиме 20 осіб. Діти, які навчаються за сімейною або екстернатною формами, не враховують в цю кількість. Індивідуальні форми навчання держава фінансуватиме окремо", - йдеться у повідомленні.

Щоб забезпечити тяглість освітнього процесу, дистанційні класи в одній школі повинні бути організовані для учнів з 1 по 9 клас, 1 по 11 клас, 5 по 11 клас або 8 по 11 клас (для ліцеїв).

Якщо жодна школа в громаді не може функціонувати, бо не виконує умови, то за рішенням засновника визначається одна найбільш спроможна школа, яка працює без дотримання вимог до наповненості класів та представленості класів кожного року навчання.

Якщо в громаді в жодній школі не може бути сформований конкретний клас певного року навчання, то лише один клас на громаду може мати наповнення менше ніж 20 учнів.

Міносвіти зазначає, що комплексна політика "Школа офлайн" впроваджуватиметься з 1 вересня 2025 року і діятиме на період воєнного стану.

Діти, які переїхали в безпечніші регіони, з 1 вересня 2025 року навчатимуться очно в школах за місцем фактичного перебування.

З 1 вересня 2025 року діти, які перебувають за кордоном, матимуть можливість здобувати освіту в українській системі освіти, навчаючись на сімейній, екстернатній формі та в дистанційних класах з українознавчим компонентом, учні вивчають лише ті предмети, яких немає в закордонних школах, (українська мова, українська література, географія, історія України).

Паралельне навчання за повною програмою в українській школі дистанційно та в іноземній школі очно — не передбачено.