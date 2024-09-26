АрміяInform: У вересні російські війська випустили по Україні 1339 ударних БПЛА

-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
13:19
У росії можуть мобілізувати до 40% підсудних, - ЗМІ
-
14:21
Столтенберг: Запрошення України до НАТО, коли частина її території окупована, має вирішуватись державами-членами
-
10:12
Столтенберг: Держави НАТО повинні підтримувати українську "формулу миру"
-
09:10
Сіярто: Угорщина розраховує на те, що Україна утримуватиметься від односторонніх раптових кроків
-
17:27
Кірбі: Підтримка Ізраїлю з боку США залишається незмінною
- 13:19
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
12:16
Мінагрополітики: До кінця року ФДМУ планує виставити на торги 100 тисяч гектарів державних сільгоспземель
-
10:12
МВС: Відтепер подання документу, що підтверджує вартість авто, для укладання договору купівлі-продажу є обов’язковим
-
16:25
Експерт: Україна збільшила експорт зернових та олійних суходолом
-
16:25
Укрзалізниця: Обсяг постачання українського зерна до Румунії зменшується
-
17:27
НБУ: Підвищення податків матиме переважно нейтральний вплив на ціни
- 12:16
-
-
Популярное в рубрике
Ресвератрол: секреты красного вина и его польза для человека27.09.2024 / 09:45
Диванные приключения: история вашего любимого места в доме21.09.2024 / 02:50Представьте: уютный вечер, любимый фильм, чашка горячего чая, и вы, удобно устроившись на диване. Звучит как мечта? На самом деле, диван - это гораздо больше, чем просто место для отдыха. Это центр вашего дома, место, где происходят важные моменты жизни. Он собирает друзей и семью, поддерживает вас во время работы и становится убежищем в моменты расслабления.Последние новости рубрики
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
-
-
Популярное в рубрике
-