МВС: В Україні набув чинності закон про посилення протидії гендерно зумовленому та домашньому насильству

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18:30
Британія припускає можливість відправлення інструкторів в Україну для проведення навчань ЗСУ
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15:23
Якщо YouTube змінить контур роботи, то проблем у нього не буде: путін погрожує відеохостінгу
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13:19
Членство в НАТО або присутність європейського військового контингенту: Блінкен назвав варіанти гарантій безпеки для України
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09:10
У ЄС наголошують на важливості активізації роботи з подальшої підтримки та розвитку оборонної промисловості України
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14:21
У ЄС хочуть обмежити пересування російських дипломатів
- 18:30
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Блінкен: Нам вдалося виділити Україні $50 млрд, які будуть переведені найближчими тижнями05.12.2024 / 09:10
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків29.11.2024 / 09:10Последние новости рубрики
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18:30
Мінекономіки: У межах зимової єПідтримки заявки вже подали понад 9 млн українців
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16:25
Кабмін продовжив заборону на ввезення російських товарів в Україну
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15:23
Кулеба У 2024 році Укрзалізниця перевезла рекордну кількість пасажирів
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11:14
УВЕА: За поточний рік борги перед виробниками"зеленої" енергії зросли у 2 рази
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18:30
Пишний розповів, скільки міжнародної допомоги Україна може отримати у грудні
- 18:30
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Швейцарские часы эталон точности и престижа06.12.2024 / 01:33Последние новости рубрики
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FPV-дроны: Новое слово в технологиях и развлечениях17.12.2024 / 02:02FPV-дроны, или дроны с режимом "первого лица" (First Person View), представляют собой беспилотные аппараты, которые позволяют пользователю управлять полетом с помощью видеокамеры, транслирующей изображение в реальном времени на очки, экран или смартфон. Сегодня эти устройства приобретают всё большую популярность среди профессионалов и любителей, благодаря уникальной возможности почувствовать себя "внутри" полета.
Зимовий омивач в авто: як обрати не підробку15.11.2024 / 11:43Зимовий омивач для автомобіля - це необхідний засіб для підтримки чистоти лобового скла в холодну пору року. Вибір якісного зимового омивача забезпечує хорошу видимість на дорозі, що особливо важливо під час снігопадів, дощу чи ожеледиці. Проте на ринку багато підробок, які не тільки неефективні, але й можуть пошкодити систему омивання скла або навіть викликати алергічні реакції через шкідливі компоненти. У цій статті розглянемо, як обрати якісний зимовий омивач і уникнути підробок.Последние новости рубрики
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