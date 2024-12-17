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МВС: В Україні набув чинності закон про посилення протидії гендерно зумовленому та домашньому насильству

20.12.2024 / 10:12
В Україні з 19 грудня набув чинності закон, який посилює механізми захисту постраждалих від гендерно зумовленого та домашнього насильства.

Про це повідомив Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ, передає Укрінформ.

«Відсьогодні, 19 грудня 2024 року, набуває чинності Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами» (№ 3733-IX)», - повідомили у МВС.

Зазначається, що ухвалення цього закону є вагомим кроком у сфері запобігання гендерно зумовленому та домашньому насильству, а також посилення механізмів захисту постраждалих від таких видів насильства, зокрема дітей.

Закон передбачає зміни, серед яких те, що малолітню та неповнолітню особу визначено потерпілою, якщо вона була присутня під час вчинення домашнього насильства.

Цим документом було запроваджено окрему частину статті 173-2 КУпАП, яка передбачає адміністративну відповідальність за домашнє насильство, вчинене стосовно дітей, і виокремлено правопорушення «насильства за ознакою статі» у нову самостійну норму, що дозволятиме максимально точно розмежувати його від інших.

Зазначається, що це відповідатиме вимогам статті 11 Стамбульської конвенції у частині належного збору статистичних даних за всіма видами насильства, що підпадають під сферу застосування конвенції.

Окрім цього, цим законом було введено нову статтю про адміністративну відповідальність за «сексуальне домагання», включно з використанням електронних комунікацій.

«Ці зміни спрямовані на адаптацію законодавства України до європейських стандартів у сфері запобігання насильству, що є важливим етапом євроінтеграції», - додали у пресслужбі.

МВС, домашнє насильство
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