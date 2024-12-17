Сирський: На українській землі перебуває 100 000 додаткових російських солдатів

Про це в інтерв’ю Le Monde сказав головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, передає УНН.

"Цього року, за нашими оцінками, на українській землі перебуває 100 000 додаткових російських солдатів", - зазначив головком.

Сирський визнав, що "інтенсивність боїв є дуже високою" на східному фронті та "ситуація дуже напружена на 1130 кілометрах лінії фронту".

Нагадаємо, президент росії володимир путін у вересні підписав указ про збільшення кількості військ рф. Як вказали в Центрі протидії дезінформації при РНБО, це вчергове свідчить, що всі заяви рф про готовність до перемовин - маніпуляції москви.