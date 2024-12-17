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Сирський: На українській землі перебуває 100 000 додаткових російських солдатів

19.12.2024 / 13:19
Армія рф цього року збільшила кількість військ в Україні на 100 тисяч.

Про це в інтерв’ю Le Monde сказав головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, передає УНН.

"Цього року, за нашими оцінками, на українській землі перебуває 100 000 додаткових російських солдатів", - зазначив головком.

Сирський визнав, що "інтенсивність боїв є дуже високою" на східному фронті та "ситуація дуже напружена на 1130 кілометрах лінії фронту".

Нагадаємо, президент росії володимир путін у вересні  підписав указ про збільшення кількості військ рф. Як вказали в Центрі протидії дезінформації при РНБО, це вчергове свідчить, що  всі заяви рф про готовність до перемовин - маніпуляції москви.

Сирський
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