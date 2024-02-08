Войти | Зарегистрироваться
04:09

понедельник,
12 февраля
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Вони досвідчені офіцери: Сирський привітав новопризначених заступників і начальника штабу

11.02.2024 / 13:15
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав новопризначених заступників головкома і начальника штабу, зазначивши водночас, що всі вони є досвідченими офіцерами.

"Хочу привітати нових заступників Начальника Генерального Штабу Збройних Сил України: бригадного генерала Володимира Дмитровича Горбатюка, бригадного генерала Михайла Васильовича Драпатого, бригадного генерала Олексія Миколайовича Шевченка", - написав він у телеграм-каналі.

Сирський також привітав своїх нових заступників, полковника Вадима Сухаревського і полковника Андрія Лебеденка.

"Усі вони досвідчені офіцери, які мають колосальні знання та досвід, що неодмінно прискорить нашу перемогу", - наголосив головнокомандувач.

Як повідомлялося, заступниками головкома ЗСУ Олександра Сирського стали полковники Вадим Сухаревський та Андрій Лебеденко, сказав у відеозверненні в суботу президент України Володимир Зеленський.

Сирський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
11 февраля
10 февраля
9 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.