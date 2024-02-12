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Наєв: Із засобів масової інформації дізнався про своє звільнення

12.02.2024 / 09:10
Сергій Наєв, звільнений з посади командувача Об'єднаних сил Збройних сил України указом президента України Володимира Зеленського від 11 лютого, повідомив, що дізнався про своє звільнення із засобів масової інформації, подякував військовослужбовцям за службу і всім громадянам України за патріотизм.

"Із засобів масової інформації дізнався про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил Збройних сил України, яку обіймав із 2020 року. Це був складний час. Один із найважчих періодів історії України. І разом із вами ми з гідністю пройшли цей шлях. Україна зберегла свою свободу і державність. Це заслуга кожного з нас. Але робота не закінчена, війна триває", - написав Наєв у телеграм-каналі в неділю.

Він наголосив, що ворог має бути знищений, українські території деокуповані, а зло покаране. "Упевнений, це нам під силу! Українці вміють творити дива, тому вірю в кожного з вас!... Щиро дякую всім генералам, офіцерам, сержантам і солдатам за самовіддану службу, за злагоджену роботу і спільні зусилля, за довіру і підтримку", - додав Наєв.

Він також подякував усім українцям за патріотизм і значну допомогу українському війську. "Ваша незламна віра в ЗСУ додає наснаги та сил на подальшу боротьбу з противником. Рухаємося далі", - написав Наєв.

Нагадаємо, у неділю президент призначив генерал-лейтенанта Юрія Содоля командувачем Об'єднаних сил замість звільненого з посади Сергія Наєва.

Наєв
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