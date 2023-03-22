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Наєв: росія не зможе розпочати наступ ще на якихось напрямках

21.03.2023 / 16:25
Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв вважає, що росія не зможе розпочати наступ ще на якихось напрямках, крім тих, де вона діє сьогодні, навіть у перспективі.

"З огляду на те, що противник зосередив зусилля для розвитку наступу у Луганській та Донецькій областях, сил і засобів для ведення наступальних дій на інших операційних напрямках недостатньо", - розповів Наєв у інтерв’ю.

Він наголосив, що росіяни намагаються створити вигляд, ніби вони готують наступальні дії на інших напрямках, особливо на Запорізькому, для відволікання уваги нашого військового командування.

Сьогодні противник не готовий наступати і на північному напрямку, але в ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій.

Нагадаємо, загальний темп російських наступальних операцій в Україні знизився порівняно з попередніми тижнями через значні втрати живої сили та техніки.

росія, наступ, Наєв
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