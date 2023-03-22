Експерт: Ймовірна розмова Зеленського і Сі Цзіньпіна є важливою

Про це в коментарі УНН розповів головний координатор проєкту Free Hong Kong Center Артур Харитонов.

"Сі Цзіньпін пробуде в москві 2 дні, аби налагоджувати начебто історичну співпрацю. А після цього, ймовірно, має відбутися розмова Сі Цзіньпіна із Президентом України Володимиром Зеленським, вперше за повномасштабне російське вторгнення до України. Чи є це важливим? Я думаю, що так, адже ми не мали жодного контакту на високому рівні між українськими та китайськими чиновниками, хоча 29 разів на найвищому рівні зустрічалися російські і китайські чиновники, в тому числі Сі Цзінпін і путін. Було лише 5 розмов на міністерському рівні з українською стороною", – розповів Харитонов.

Експерт вважає, що цей дзвінок має відбутися, аби розставити всі крапки над “і”, Президент України має зрозуміти, з ким він має справу. Крім того, після зустрічі у москві та розмови із Зеленським буде вибудовуватися загальна конʼюктура, не лише в українському питанні, а й глобальної демократії щодо Китаю.

"... ми розуміємо, що Китай нині розглядає можливість надання зброї росії і всі будуть дуже уважно за цим стежити. Якщо це станеться, то будуть червоні лінії, про які говорить Білий дім. Певні висновки буде робити і Україна. Тобто ця розмова – це тактичний момент. Він наразі ніяк не змінить загальну ситуацію, в тому числі і думку Сі Цзіньпіна. Бо Китай вже заявив, що буде гнути і надалі свою лінію та свій план миру. Тобто, фактично вони зараз вимагають від України припинити вогонь на російських умовах. росія вже заявила, що їм подобається план і вони підтримують мирні ініціативи Китаю, тобто, що Україна має скласти зброю і з усіма окупованими територіями піти на мирні переговори з росією. Це власне те, що хотів путін увесь час. Я думаю, що Офіс Президента буде намагатися переконати Китай так не робити. Але ж ми розуміємо, чим є Китай – величезною тоталітарною комуністичною машиною", – зазначив Харитонов.

Ймовірно, мета розмови, і з української, і з китайської сторони, натиснути один на одного та просунути свою позицію, Китай – схилити Україну скласти зброю, Україна – про неприйнятність “мирного плану” Китаю і необхідність підтримки української “формули миру”.

"Я думаю, що навряд чи щось з цього вийде. Західні експерти говорять, що можливо дана розмова може відтягнути прямі поставки зброї до росії з Китаю. Але важко зараз про це говорити, дане питання не стільки про Україну, скільки загалом про протистояння глобальної демократії проти Китаю. І чи матиме це якийсь ефект, ми дізнаємося за результатами візиту Сі Цзіньпіна до москви", – розповів Харитонов.