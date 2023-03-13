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The Wall Street Journal: Сі Цзіньпін планує поговорити із Зеленським

14.03.2023 / 11:36
Лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку повномасштабної війни росії проти України. Ймовірно, розмова пройде після того, лідер КНР відвідає москву для зустрічі з російським диктатором володимиром путіним наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Зазначається, що зустріч Сі з Путіним з Зеленським, остання з яких, як очікується, відбудеться віртуально, відображають зусилля Пекіна відігравати більш активну роль у посередництві щодо припинення війни рф проти України.

Видання пише, що пряма розмова із Зеленським ознаменувала б значний крок у спробах Китаю зіграти роль миротворця в Україні, які досі були сприйняті скептично в Європі.

Додамо, що Китай зацікавлений у припиненні війни, адже вона поставила Пекін у небезпечну ситуацію, змусивши Сі балансувати між партнерством Китаю з росією і його власними близькими стосунками з путіним та зростанням недовіри та напруженості з США та їхніми союзниками.

Окрім того, Сі розглядає можливість відвідування інших європейських країн у рамках своєї поїздки до росії, хоча, за словами джерел видання, його повний маршрут ще не підтверджений.

Зеленський, Сі Цзіньпін
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