The Wall Street Journal: Сі Цзіньпін планує поговорити із Зеленським

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Зазначається, що зустріч Сі з Путіним з Зеленським, остання з яких, як очікується, відбудеться віртуально, відображають зусилля Пекіна відігравати більш активну роль у посередництві щодо припинення війни рф проти України.

Видання пише, що пряма розмова із Зеленським ознаменувала б значний крок у спробах Китаю зіграти роль миротворця в Україні, які досі були сприйняті скептично в Європі.

Додамо, що Китай зацікавлений у припиненні війни, адже вона поставила Пекін у небезпечну ситуацію, змусивши Сі балансувати між партнерством Китаю з росією і його власними близькими стосунками з путіним та зростанням недовіри та напруженості з США та їхніми союзниками.

Окрім того, Сі розглядає можливість відвідування інших європейських країн у рамках своєї поїздки до росії, хоча, за словами джерел видання, його повний маршрут ще не підтверджений.