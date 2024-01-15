Україна планує організувати розмову між Сі Цзіньпіном та Володимиром Зеленським

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який брав участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, розповів, що український уряд наполягає на встановленні прямого каналу зв'язку між Сі Цзіньпіном та президентом України.

"Є речі, про які вони можуть поговорити... Формула миру Зеленського - це спосіб відновити тривалий справедливий мир в Україні", - заявив Кулеба.