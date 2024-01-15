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Україна планує організувати розмову між Сі Цзіньпіном та Володимиром Зеленським

19.01.2024 / 11:14
Україна прагне організувати телефонну розмову між головою Китаю Сі Цзіньпіном та українським президентом Володимиром Зеленським, оскільки планує провести саміт щодо формули миру на рівні лідерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який брав участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, розповів, що український уряд наполягає на встановленні прямого каналу зв'язку між Сі Цзіньпіном та президентом України.

"Є речі, про які вони можуть поговорити... Формула миру Зеленського - це спосіб відновити тривалий справедливий мир в Україні", - заявив Кулеба.

Кулеба, Зеленський, Сі Цзіньпін
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