Гончаренко: Рада розгляне законопроєкт про мобілізацію 6 лютого

Про це він написав у своєму telegram-каналі, передають Українські Новини.

"6 лютого буде розгляд законопроєкту про мобілізацію в Раді. Чому 6? Бо це початок нової сесії. Перший вівторок лютого — відповідно до Конституції розпочинається нова сесія Верховної Ради", – написав він.

За його словами, на цих вихідних планується засідання комітету Ради з нацбезпеки, на якому мають розглянути пропозиції та зауваження фракцій до законопроекту

Гончаренко зазначив, що нову редакцію законопроєкту про мобілізацію уряд спробує зареєструвати під старим номером для пришвидшення процедури потрапляння до зали.