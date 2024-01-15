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Гончаренко: Рада розгляне законопроєкт про мобілізацію 6 лютого

19.01.2024 / 12:16
Депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко стверджує, що Рада розгляне законопроєкт про мобілізацію у Раді 6 лютого.

Про це він написав у своєму telegram-каналі, передають Українські Новини.

"6 лютого буде розгляд законопроєкту про мобілізацію в Раді. Чому 6? Бо це початок нової сесії. Перший вівторок лютого — відповідно до Конституції розпочинається нова сесія Верховної Ради", – написав він.

За його словами, на цих вихідних планується засідання комітету Ради з нацбезпеки, на якому мають розглянути пропозиції та зауваження фракцій до законопроекту

Гончаренко зазначив, що нову редакцію законопроєкту про мобілізацію уряд спробує зареєструвати під старим номером для пришвидшення процедури потрапляння до зали.

Гончаренко
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