Стало известно имя следующего президента ПАСЕ

Об этом в своем Facebook сообщил член делегации в ПАСЕ от Украины Алексей Гончаренко.

Как отметил Гончаренко, соответствующее решение было принято на сегодняшней сессии ПАСЕ.

"Это следует из сегодняшнего решения группы либералов, которая единогласно поддержала его кандидатуру в президенты ПАСЕ. Полномочия действующего президента Ассамблеи Мари-Лилиан Паскье истекают в январе следующего года, и право предложить кандидатуру президента переходит к группе либералов (ALDE)", - сообщил он.

Дамс является членом бельгийской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы с 2007 года. Он входит в группу Альянса либералов и демократов для Европы . В настоящее время он является членом Комитета по правовым вопросам и правам человека; Комитета по политическим вопросам и демократии: Комитета по институциональным вопросам.

Также он являлся членом Комитета по выполнению обязательств и обязательств государствами - членами Совета Европы. В этом качестве он выступал докладчиком Ассамблеи по Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР).

Напомним, сессия ПАСЕ проходит с 30 сентября по 4 октября в Страсбурге. Украинская сторона не будет участвовать в сессии в знак протест из-за возвращения РФ без выполнения требований резолюций Ассамблеи.

Литва объявила частичный бойкот ПАСЕ из-за Украины. Делегаты группы Балтика+ отказались от участия в открытии сессии.

Источник