США расширили санкции против России

Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте Минфина США.

Так, в перечень ограничений включены Денис Кузьмин 1990 г.р., а также Игорь Нестеров 1985 г.р. Их деятельность связывается с "Агентством интернет исследований", известного как "Фабрика троллей" Евгения Пригожина.

Кроме того, в списке фигурируют организации Autolex Transport LTD, Beratex Group Limited и Linburg Industries LTD, которые тоже связаны с Пригожиным.

Также в список санкций внесены судно St. Vitamin и три самолета, принадлежащих компании Beratex Group Limited.

Напомним, 26 сентября США расширили санкции против граждан РФ, кораблей и компании Maritime Assistance LLC, причастных к поставкам авиатоплива российским военным в Сирии.

Санкции ввели против трех физических лиц, пяти кораблей и компании Maritime Assistance LLC, являющейся подставной компанией предприятия "Совфрахт".

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