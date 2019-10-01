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США расширили санкции против России

01.10.2019 / 15:47
Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США в понедельник расширил список санкций, связанный, в том числе, с агрессией РФ против Украины, а также злонамеренной кибер-активностью российской "Фабрики троллей".

Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте Минфина США.

Так, в перечень ограничений включены Денис Кузьмин 1990 г.р., а также Игорь Нестеров 1985 г.р. Их деятельность связывается с "Агентством интернет исследований", известного как "Фабрика троллей" Евгения Пригожина.

Кроме того, в списке фигурируют организации Autolex Transport LTD, Beratex Group Limited и Linburg Industries LTD, которые тоже связаны с Пригожиным.

Также в список санкций внесены судно St. Vitamin и три самолета, принадлежащих компании Beratex Group Limited.

Напомним, 26 сентября США расширили санкции против граждан РФ, кораблей и компании Maritime Assistance LLC, причастных к поставкам авиатоплива российским военным в Сирии.

Санкции ввели против трех физических лиц, пяти кораблей и компании Maritime Assistance LLC, являющейся подставной компанией предприятия "Совфрахт".

Источник 

США, санкции, РФ
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