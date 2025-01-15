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Підприємствам з оновленим статусом критично важливих підприємств дозволили міттєво перебронювати співробітників

15.01.2025 / 18:30
Уряд України дозволив підприємствам з оновленим статусом критично важливих перебронювати співробітників через портал Дія без необхідності очікування 72 годин у період з 22 січня до 1 березня.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Міністерства економіки України. Відповідне рішення ухвалено під час засідання Кабінету міністрів.

«Бронювання таких працівників здійснюватиметься в режимі реального часу. Ці зміни вирішать складнощі, що виникли через 72-годинну паузу між завершенням попереднього терміну бронювання та оформленням нового», – йдеться у повідомленні.

Водночас Кабмін дозволив повністю бронювати працівників медичних закладів державної та комунальної форм власності (раніше було 50% від кількості військовозобов’язаних).

Згідно з поясненням Міністерства економіки, йдеться про заклади громадського здоров’я, центри крові та установи, які здійснюють діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертизи.

Кабмін надав Міністерству розвитку громад і територій право затверджувати перелік українських неурядових організацій, які реалізують гуманітарні проєкти коштом міжнародних партнерів.

У повідомленні йдеться, що потрібно підготувати пакет документів відповідно до нових критеріїв, звернутися до профільного міністерства або обласної військової адміністрації, а потім дочекатися рішення комісії з присвоєння статусу.

Якщо керівник хоче перебронювати працівників до 28 лютого, то потрібно підтвердити критичність за оновленими критеріями, анулювати попереднє бронювання та подати заяву (тоді не потрібно чекати 72 години).

мобілізація, бронювання
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