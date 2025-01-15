Підприємствам з оновленим статусом критично важливих підприємств дозволили міттєво перебронювати співробітників

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Міністерства економіки України. Відповідне рішення ухвалено під час засідання Кабінету міністрів.

«Бронювання таких працівників здійснюватиметься в режимі реального часу. Ці зміни вирішать складнощі, що виникли через 72-годинну паузу між завершенням попереднього терміну бронювання та оформленням нового», – йдеться у повідомленні.

Водночас Кабмін дозволив повністю бронювати працівників медичних закладів державної та комунальної форм власності (раніше було 50% від кількості військовозобов’язаних).

Згідно з поясненням Міністерства економіки, йдеться про заклади громадського здоров’я, центри крові та установи, які здійснюють діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертизи.

Кабмін надав Міністерству розвитку громад і територій право затверджувати перелік українських неурядових організацій, які реалізують гуманітарні проєкти коштом міжнародних партнерів.

У повідомленні йдеться, що потрібно підготувати пакет документів відповідно до нових критеріїв, звернутися до профільного міністерства або обласної військової адміністрації, а потім дочекатися рішення комісії з присвоєння статусу.

Якщо керівник хоче перебронювати працівників до 28 лютого, то потрібно підтвердити критичність за оновленими критеріями, анулювати попереднє бронювання та подати заяву (тоді не потрібно чекати 72 години).