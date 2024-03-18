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Наталуха: Введення економічного бронювання від мобілізації може принести Україні близько 200 млрд гривень на рік

26.03.2024 / 11:14
Введення економічного бронювання від мобілізації може принести до державного бюджету України близько 200 млрд гривень на рік.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха під час конгресу "Реформа системи публічних фінансів - шлях до Відновлення України".

За його словами, одним з питання такого бронювання буде пряме фіскальне забезпечення оборонних видатків.

"Тут ми покладаємося не на масове збільшення податків, а на створення нових механізмів, на пошук нових інструментів, нових шляхів. І серед іншого ми не відкидаємо питання економічного бронювання, яке, за нашими розрахунками, може приносити від 200 млрд грн на рік", - сказав Наталуха.

Він пояснив, що питання економічного бронювання направлене на те, щоб дозволити бізнесу можливість і надалі функціонувати. Зокрема, щоб бізнес і надалі міг сплачувати податки, з яких утримуються Збройні Сили України. На сьогодні це єдине джерело фінансування ЗСУ.

мобілізація, Наталуха, бронювання
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