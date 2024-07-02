Мельничук: Міністр оборони отримав повноваження приймати рішення щодо збільшення обсягів бронювання

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду в Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram.

За його даними, робоча група отримала повноваження подавати міністру оборони пропозиції щодо збільшення обсягів бронювання.

Крім того, внесено зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами організаціями. Міністр оборони отримав повноваження приймати рішення на підставі пропозицій Міжвідомчої робочої групи про збільшення обсягів бронювання.