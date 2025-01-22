Трамп: Провели "дуже серйозні" дискусії з росією щодо її війни в Україні

Про це повідомляє Associated Press.

"Ми будемо говорити, і я думаю, що, можливо, зробимо щось значне", - сказав Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті. "Ми хочемо закінчити цю війну. Ця війна не почалася б, якби я був президентом", - вкотре заявив він.

Трамп не сказав, хто саме з його адміністрації контактував з росіянами, але наполягав на тому, що обидві сторони "вже розмовляють".

На запитання, чи говорив він уже безпосередньо з путіним, Трамп відповів стримано: "Я не хочу цього говорити".

Як пише AP, Трамп неодноразово заявляв, що не допустив би початку конфлікту, якби був на посаді президента, хоча він і був президентом, коли на сході України "наростали бойові дії між силами Києва та сепаратистами, яких підтримує москва, перед тим, як путін відправив туди десятки тисяч солдатів у 2022 році".