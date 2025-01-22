Рух «Чесно»: Сайт ВР посів третє місце серед сайтів парламентів світу за кількістю переглядів

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на дані руху «Чесно», на другому місці – сайт парламенту Великої Британії (7,8 млн переглядів), на першому – сайт Конгресу США (8,07 млн переглядів).

«Попри повномасштабну війну Росії проти України, обмеження воєнного стану, систематичні проблеми з електрикою та низкою інших проблем, сайт Верховної Ради зберігає лідерські позиції за кількістю переглядів серед інших сайтів парламентів світу. Рух ЧЕСНО фіксує це ще з 2016 року, з року в рік змінюється лише місце України у топ-3 країн, на що впливає низка об’єктивних як внутрішніх, так і зовнішніх факторів. Примітно, що сайт російської Думи із показником 1,7 млн переглядів за грудень 2024 року не потрапив навіть до топ-10 країн», – йдеться у повідомленні.

У русі «Чесно» проаналізували відкриті дані відвідуваності сайтів парламентів усіх країн-членів ООН, для чого використали показники платформи SimilarWeb.

Як зазначається, понад 94% аудиторії сайту Верховної Ради – користувачі з України, аналогічною була ситуація і в минулі роки. Крім аудиторії з України на сайт ВР заходять із Німеччини, Польщі, Нідерландів та США, адже після повномасштабного вторгнення Росії значна кількість українців виїхали до країн Європи, але продовжують цікавитись українським законодавством.

Повідомляється також, що перегляди сайту Верховної Ради протягом останніх років не особливо змінилися і тримаються на рівні понад 7 млн переглядів на місяць, окрім падіння у грудні 2021 року до рівня 5,4 млн.

За даними «Чесно», сайт Верховної Ради – найбільш відвідуваний серед сайтів усіх інших державних органів України, адже на ньому зосереджено величезний масив законодавства та іншої інформації.

Користувачі сайту українського парламенту, як і раніше, найчастіше відвідують сторінки, на яких викладені кодекси, зокрема цивільний та кримінально-процесуальний. Крім того, серед лідерів за переглядами – закони та нормативні акти, пов'язані з питаннями мобілізації.

Показово, що серед найбільш відвідуваних сторінок сайту ВРУ, а також пошукових запитів, як і в минулому році, є «Рада онлайн». Це свідчить про значний запит суспільства на відеотрансляцію з парламенту.

Найбільш поширеними запитами на сайті Верховної Ради у грудні 2024 року були «ЦПК», «КПК», «Конституція України», «Податковий кодекс» та «КУПаП».