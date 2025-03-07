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Енергоатом: Франція надаватиме послуги зі збагачення ядерного палива для українських АЕС

07.03.2025 / 15:23
Енергоатом та французька Orano (раніше Areva) оголосили про підписання головної довгострокової комерційної угоди про надання послуг зі збагачення ядерного палива для українських АЕС до 2040 року.

Про це повідомили в Енергоатомі у четвер, 6 березня.

Виконувач обов'язків голови правління Енергоатом Петро Котін та головний виконавчий директор Orano Ніколя Маес підписали спільну заяву в присутності міністра енергетики Германа Галущенка та спеціального представника президента Франції П’єра Ельброна з питань допомоги і відновлення України.

Цей контракт гарантує "Енергоатому" надійне та диверсифіковане постачання послуг зі збагачення для забезпечення паливом атомних електростанцій України, вказано у повідомленні.

Котін зазначив, що з огляду на плани України стосовно нарощення атомних потужностей потреба атомної енергогенерувальної компанії у послугах зі збагачення урану згодом зростатиме.

"Збагачення урану – один із важливих етапів у процесі виготовлення ядерного палива. Підписана угода дає можливість нашій державі впевнено планувати стабільне світле майбутнє, покладаючись на роботу АЕС", – додав український посадовець.

уран, Франція, Маес
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