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ЦПД: росіяни запустили фейк, що підлітків із дитячих будинків нібито силоміць звозять у тренувальні військові табори

31.01.2025 / 18:30
У соціальних мережах росіяни запустили новий фейк щодо нібито мобілізації на території Сумської області 17-річних підлітків із дитячих будинків чи з неблагополучних сімей.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Так, росіяни пишуть, що підлітків із дитячих будинків нібито таємно й силоміць звозять у тренувальні табори, щоб після виповнення 18 років відправити одразу на війну.

У російських Telegram-каналах опублікували фото начебто мобілізованих підлітків, які сидять за гарно накритим столом.

У ЦПД наголошують, що ця інформація є неправдивою і направлена на дискредитацію проведення мобілізації в Україні.

Згідно з чинним законодавством, в Україні мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років. Чоловіки віком до 25 років записатися до лав Збройних сил України можуть лише за власним бажанням, підписавши контракт.

фейк, ЦПД
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