Reuters: Світові ринки заняли вичікувальну позицію напередодні першого засідання Федерального резерву

Європейські акції піднялися до рекордно високого рівня на початку року, оскільки сильні результати голландського виробника обладнання для виробництва мікросхем ASML призвели до того, що його акції злетіли майже на 11%, а ширший технологічний сектор - на 4,5%.

Про це пише Reuters в середу, 29 січня. Світові ринки заняли вичікувальну позицію напередодні першого в цьому році засідання Федерального резерву і результатів Microsoft, Meta і Tesla. Очікується, що ФРС завершить серію зниження ставок, яка тривала три засідання, і залишиться в режимі очікування, але інвестори будуть прагнути отримати уявлення про те, що вони думають про перші дев'ять днів нового президента США Дональда Трампа.