Войти | Зарегистрироваться
23:04

четверг,
06 марта
Онлайн
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Фінанси
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Колишній співробіник Мінюсту Дмитро Кирилюк таки потрапив під слідство

06.03.2025 / 15:14
Днями зʼявилось офіційне підтвердження скандальної історії з екс-директором Департаменту нотаріату і державної реєстрації Мінюсту Дмитром Кирилюком: нібито прикриваючись «волонтерською діяльністю», чиновник нібито організував собі багаторазові закордонні гулянки під час війни.

Як пише Фраза, про це стало відомо з публікації видання Oboz.ua.

В рамках відкритого кримінального провадження № 42022100000000263 слідчі ГУНП у м. Києві нібито документально встановили, що Кирилюк – фіктивний волонтер. За підсумками як мінімум чотирьох особистих виїздів за кордон протягом 2022-2023 років, чиновник нібито не задекларував доставку жодного гуманітарного вантажу для потреб українських захисників.

Водночас, нібито зʼявилися свідчення того, як саме один із ключових посадовців Мінʼюсту «волонтерив» під пальмами на морському узбережжі.

Зафіксовані у кримінальному провадженні часові проміжки свідчать, що посадовець, схоже, грівся на пляжах саме в ті періоди, коли реальні волонтери доставляли десятки тон вантажів для ЗСУ в рамках підготовки операцій по звільненню Херсона та літнього контрнаступу 2023 року у Запорізькій області.

До речі, під ймовірною "легендою" волонтера Дмитро Кирилюк нібито організовував кількаразовий лакшері-відпочинок не лише собі, а і своїй дружині – першій віцепрезидентці Нотаріальної палати України Олені Кирилюк.

Наразі ймовірний фігурант, хоч і звільнений з керівної посади в Міністерстві юстиції, але ймовірно зберігає позиції у нотаріальному «бізнесі», а саме – нібито в так званих «чорних» нотаріальних діях, в тому числі на основі спадкових та інших афер з майном людей.

Наскільки цей ймовірний «бізнес» Кирилюка (а ймовірно, і його високопосадової дружини) підпадає під норми Кримінального кодексу і звичайної людської моралі, як відомо з джерел, про це готуються і перевіряються дані для наступних публікацій.

Кирилюк
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
6 марта
5 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.