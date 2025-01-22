У Британії впроваджують чотириденний робочий тиждень без зменшення заробітної плати

Про це пише Тhe Guardian.

За даними організації 4 Day Week Foundation, у цих компаніях працює понад 5000 осіб. Найактивніше цю політику підтримують компанії з галузей маркетингу, технологій та благодійності.

Керівник кампанії 4 Day Week Foundation Джо Райл пояснює, що традиційний п’ятиденний робочий тиждень застарів.

За його словами, п'ятиденний робочий тиждень був створений 100 років тому і більше не відповідає сучасним реаліям, а чотириденний тиждень дає людям більше свободи для щасливого та насиченого життя, залишаючись вигідним для бізнесу.

Повідомляється, що впровадження скороченого тижня не лише дозволяє утримати працівників, але й підвищує продуктивність, адже ті ж самі результати досягаються за меншу кількість годин.

Галузі, які підтримують новий підхід:

Маркетинг, реклама, PR – 30 компаній

Благодійність, соціальна допомога – 29 організацій

Технології, IT, програмне забезпечення – 24 компанії

Бізнес, консалтинг, управління – 22 компанії

За даними дослідження Spark Market Research, 78% британців віком від 18 до 34 років вважають, що через п’ять років чотириденний робочий тиждень стане стандартом. Крім того, 65% опитаних не бажають повертатися до роботи в офісі п’ять днів на тиждень.

Молоді люди особливо цінують баланс між роботою та особистим життям, а також наголошують на важливості покращення психічного здоров’я.

Попри популярність ідеї серед населення, чотириденний робочий тиждень не набув повної підтримки серед політиків. Хоча деякі представники Лейбористської партії, як-от віце-прем’єр-міністр Анджела Рейнер, висловилися за реформу, партія досі не закріпила її як офіційну політику.

Водночас у США та інших країнах традиційні моделі роботи залишаються актуальними. Такі гіганти, як Amazon і JPMorgan Chase, наполягають на п’ятиденному графіку роботи в офісі.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року в Бельгії прийняли закон, що дозволяє чотириденний робочий тиждень. Згідно з даними кадрової компанії Acerta, після впровадження закону частка працівників, які обрали скорочений графік, зросла на 56,5%. Співробітники працюють по 9,5 годин на день при 38-годинному тижні або по 10 годин, якщо працюють 40 годин на тиждень.

Ісландія стала однією з перших країн, які випробували чотириденний робочий тиждень. У період із 2015 по 2019 рік було проведено масштабне дослідження, в якому взяли участь майже 90% робітників. Результати показали, що рівень стресу та виснаження працівників знизився, а баланс між роботою та особистим життям значно покращився.

У Франції чотириденний тиждень поки не закріплений законодавчо, але дедалі більше компаній самостійно впроваджують його. Це пов’язано із тим, що країна вже понад 20 років має 35-годинний робочий тиждень. Наразі близько 10 тисяч працівників у Франції працюють лише 4 дні на тиждень.

У Литві з 2021 року діє закон, який дозволяє батькам маленьких дітей працювати 32 години на тиждень. Хоча це стосується лише певної категорії працівників, фактично вони вже працюють за чотириденним графіком.

У Нідерландах середня тривалість робочого тижня становить 29 годин, що є найкоротшим показником у Європі. Це дозволяє працівникам працювати 4 дні на тиждень, залежно від домовленостей із роботодавцем.

У Данії середня тривалість тижня — 33 години. З таким графіком працівники можуть працювати по 8 годин чотири дні на тиждень або працювати трохи більше півдня в п’ятницю.

Німеччина, Іспанія та Португалія і Фінляндія поки проводять експерименти із новим графіком.