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У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
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У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
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У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії

30.01.2023 / 13:48 28 февраля 2014, пятница, №038 (311)
Військовослужбовці-інструктори Збройних Сил Великої Британії демонструють та навчають тактики пересування в бою різними способами: прискореним кроком, перебіжками у повний зріст, пригнувшись військовослужбовців Збройних Сил України, які продовжують базову загальновійськову підготовку в рамках міжнародної навчальної операції на території Великої Британії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Фото зроблені службою звязків з громадськістю операції «Куду» Австралійських Сили Оборони, чий контингент також навчатиме українських новобранців.

тренування, Велика Британія
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