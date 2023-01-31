У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії

Військовослужбовці-інструктори Збройних Сил Великої Британії демонструють та навчають тактики пересування в бою різними способами: прискореним кроком, перебіжками у повний зріст, пригнувшись військовослужбовців Збройних Сил України, які продовжують базову загальновійськову підготовку в рамках міжнародної навчальної операції на території Великої Британії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Фото зроблені службою звязків з громадськістю операції «Куду» Австралійських Сили Оборони, чий контингент також навчатиме українських новобранців.