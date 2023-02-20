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МО Британії: Запускаючи кулі з відбивачами росія намагається дізнатися інформацію про українську ППО

20.02.2023 / 12:18
Запускаючи кулі з відбивачами рф намагається дізнатися інформацію про українські системи ППО.

Про це йдеться в останньому звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії, інформує УНН.

У Міноборони Британії зазначили, що 15 лютого над Києвом було помічено кілька аеростатів із радіолокаційними відбивачами, а раніше, 12 лютого, Повітряні сили повідомили про аеростати в районі Дніпропетровської області.

У британському розвідуправлінні вважають, що так росіяни намагаються дізнатися інформацію про системи української ППО, а також примусити до витрачання боєприпасів для збиття куль, зокрема, ракет класу "земля-повітря".

росія, Велика Британія, повітряні кулі
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