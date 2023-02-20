МО Британії: Запускаючи кулі з відбивачами росія намагається дізнатися інформацію про українську ППО

Про це йдеться в останньому звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії, інформує УНН.

У Міноборони Британії зазначили, що 15 лютого над Києвом було помічено кілька аеростатів із радіолокаційними відбивачами, а раніше, 12 лютого, Повітряні сили повідомили про аеростати в районі Дніпропетровської області.

У британському розвідуправлінні вважають, що так росіяни намагаються дізнатися інформацію про системи української ППО, а також примусити до витрачання боєприпасів для збиття куль, зокрема, ракет класу "земля-повітря".