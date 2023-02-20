Войти | Зарегистрироваться
02:57

вторник,
21 февраля
Онлайн
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Країна
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
Фінанси
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Надзвичайні події

російські новинні агрегатори закликають завдавати ударів по електричній інфраструктурі України

20.02.2023 / 11:14
російські новинні агрегатори закликають росію завдавати ударів по електричній інфраструктурі, щоб змусити Україну здійснити аварійне відключення своїх АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Відомий російський агрегатор новин "ридовка" заявив своїй аудиторії, що налічує майже 1,7 мільйона передплатників, що російським силам необхідно приділити першочергову увагу висновку з експлуатації зовнішньої електричної інфраструктури АЕС, сподіваючись, що це призведе до аварійного відключення АЕС в Україні.

"ридовка" не виступала за те, щоб російські сили завдавали прямих ударів по атомних електростанціях або намагалися викликати радіологічні події, а скоріше завдавали ударів по окремих підстанціях, які б відключали електропостачання, необхідне для безпечної експлуатації станцій, тим самим змушуючи українських чиновників зупиняти станції. Це дуже ускладнило б їхній перезапуск.

"ридовка" заявила, що знищення таких цілей для трьох українських АЕС за межами окупованих росією територій завдасть збитків у багато разів більших, ніж останні кілька масованих ракетних ударів.

"ридовка" стверджувала, що ракетний удар 18 лютого по Хмельницькому міг бути націлений на одну з таких підстанцій, які підтримують Хмельницьку АЕС.

ISW не має інших доказів того, що росія переслідує або розглядає такий курс дій, але зазначає, що кремль може вжити заходів з наміром викликати аварійну зупинку українських ядерних реакторів.

Ключові висновки аналітиків ISW

  • Віцепрезидент США Камала Харріс заявила 18 лютого, що США встановили, що росія скоїла злочини проти людяності в Україні.
  • російські сили завдали ще одного ракетного удару по українській інфраструктурі.
  • російські новинні агрегатори закликають росію завдавати ударів по електричній інфраструктурі, яка підтримує українські атомні електростанції (АЕС), щоб змусити Україну провести аварійне відключення.
  • Повідомлення міноборони росії про звільнення військового представника "днр" едуарда басуріна в рамках формальної реорганізації викликало чергову хвилю критики з боку російських блогерів на адресу російського оборонного істеблішменту.
  • кремль, як і раніше, не виконує своїх зобов'язань щодо добровольчих сил з фінансовою підтримкою, що, ймовірно, негативно позначиться на здатності росії формувати добровольчі сили в довгостроковій перспективі.
  • міністерство оборони росії підвищило на посаді командувачів Західного та Східного військових округів.
  • Українські офіційні особи продовжують сумніватися у спроможності російських військових провести великомасштабний наступ на території Донецької області.
  • російські війська продовжували наступальні дії на північний захід від Сватового і в районі Кремінної.
  • російські війська продовжували наступальні операції в районі Бахмута, на західній околиці Донецька та на заході Донецької області.
  • російські війська продовжують зміцнювати оборонні позиції в окупованій Запорізькій області.
  • російська влада продовжує перебільшувати масштаби української загрози прикордонним регіонам росії, намагаючись переконати громадськість у екзистенційній необхідності війни в Україні.
ISW, АЕС, інфраструктура
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
20 февраля
19 февраля
18 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.