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Блінкен: Уряд США проводив розмови із Маском з приводу використання Starlink в Україні

20.02.2023 / 10:11
Уряд США проводив розмови із засновником компанії SpaceX Ілоном Маском з приводу використання супутникового інтернету Starlink в Україні.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

У ході інтерв’ю NBC News, яке вийде в ефір у неділю, його спитали, чи просила влада США Маска не обмежувати використання можливостей Starlink для українських військових.

Блінкен сказав: «Я не можу поділитися жодними розмовами, які ми вели - окрім того, що розмови були».

Як повідомлялося, на початку лютого з’явилась інформація, що американська компанія SpaceX вжила заходів, аби запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для керування дронами.

SpaceX, Маск, Starlink, Блінкен
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