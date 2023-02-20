Блінкен: Уряд США проводив розмови із Маском з приводу використання Starlink в Україні

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

У ході інтерв’ю NBC News, яке вийде в ефір у неділю, його спитали, чи просила влада США Маска не обмежувати використання можливостей Starlink для українських військових.

Блінкен сказав: «Я не можу поділитися жодними розмовами, які ми вели - окрім того, що розмови були».

Як повідомлялося, на початку лютого з’явилась інформація, що американська компанія SpaceX вжила заходів, аби запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для керування дронами.