В РФ назвали условие доставки американцев на МКС "Союзом"

Об этом заявил руководитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко, сообщают "РИА Новости"

Устименко не исключил, что российские космонавты в будущем могут начать летать к МКС на американских кораблях Crew Dragon и Starliner компании SpaceX. При этом американские астронавты в этом случае продолжат "по обмену" летать на российских кораблях "Союз".

Прямая речь: "Все обсуждается в планах дальнейшего взаимодействия".

Напомним: 30 мая компания Илона Маска SpaceX впервые за почти 10 лет запустила на МКС американский космический корабль с двумя космонавтами на борту, который называется Crew Dragon.

В последнее время американцы летали на МКС на российском "Союзе". Стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обойдется NASA в 50 млн долларов, в то время как "Роскосмос" берет за эту услугу почти вдвое больше - $90 миллионов.

Глава SpaceX Илон Маск рассказал, когда хотел бы реализовать полет вокруг Луны.

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