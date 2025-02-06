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Президент Естонії: Євросоюзу слід серйозно розглянути запровадження повного торгового ембарго проти росії

10.02.2025 / 10:12
Президент Естонії Алар Каріс вважає, що Євросоюзу слід серйозно розглянути запровадження повного торгового ембарго проти росії.

Про це він повідомив у соцмережі Х, передає Укрінформ.

«Ми (в ЄС - ред.) навіть повинні серйозно розглянути повне торгове ембарго щодо росії», - написав він.

За його словами, Європейський Союз повинен ще більше посилити незалежність і припинити імпорт всіх російських енергоносіїв до ЄС.

Естонія, Каріс
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