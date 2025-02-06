Зеленський: Готовий до переговорів про мир у будь-якому форматі, якщо Америка і Європа нас не кинуть

В інтерв'ю для британського мовника ITV News, відповідаючи на запитання, чи зустрівся б він з володимиром путіним, щоб поговорити про мир, він відповів:

"Якщо б у мене було розуміння, що Америка і Європа нас не кинуть, і вони нас будуть підтримувати і дадуть нам гарантії безпеки, то я був би готовий до будь-якого формату переговорів. Так".