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Зеленський: Готовий до переговорів про мир у будь-якому форматі, якщо Америка і Європа нас не кинуть

10.02.2025 / 09:10
Президент України Володимир Зеленський заявляє про готовність до переговорів з рф про встановлення миру, якби отримав упевненість, що країни Європи та Америки не залишать Україну і нададуть їй гарантії безпеки.

В інтерв'ю для британського мовника ITV News, відповідаючи на запитання, чи зустрівся б він з володимиром путіним, щоб поговорити про мир, він відповів:

"Якщо б у мене було розуміння, що Америка і Європа нас не кинуть, і вони нас будуть підтримувати і дадуть нам гарантії безпеки, то я був би готовий до будь-якого формату переговорів. Так".

Зеленський
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