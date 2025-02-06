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Bloomberg: Нові санкції США проти москви можуть бути різкими

07.02.2025 / 18:30
Ціна на російську нафту знову впала нижче $60 через санкційні обмеження США.

Про це повідомляє інформаційна агенція Bloomberg.

За даними Argus Media, продавці марки Urals, основного експортного сорту країни, змушені погоджуватися на знижки до $16 доларів за барель. Такого розриву не було з травня 2024 року, зазначають журналісти.

Водночас різниця між експортними цінами в ключовому російському нафтовому порту та імпортними цінами в пунктах призначення в Азії різко зросла.

«Гранична ціна в $60 за барель вперше з грудня, що є одним із кількох показників того, що нові санкції США проти москви можуть бути різкими. У сукупності ці рухи є одним із найчіткіших ознак того, як заходи, введені управлінням з контролю за іноземними активами США, завдають шкоди росії», – йдеться у матеріалі.

Bloomberg
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