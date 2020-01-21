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Bloomberg: Украина опустилась на 3 позиции в рейтинге инновационных экономик

21.01.2020 / 10:16
В рейтинге инновационных экономик-2020 от агентства Bloomberg Украина потеряла 3 позиции и занимает 56 место из 60 в рейтинге.

Отмечается, что для рейтинга Bloomberg анализирует 60 экономик - в основном, это страны Европы, Северной Америки и Азии.

Рейтинг возглавила Германия (88,21 балла), которая впервые за 6 лет сдвинула Южную Корею. На втором и третьем местах Южная Корея и Сингапур соответственно.

Замыкают топ-5 - Швейцария и Швеция. Также в топ-10 вошли Израиль, Финляндия, Дания, США и Франция. Япония потеряла 3 позиции и опустилась на 12 место.

Китай - на 15 месте (+1 позиция). РФ в рейтинге 2020 году заняла 26 место (поднялась на 1 место), Польша - 25 (-3 позиции).

Рейтинг инновационных экономик рассчитывается на основании информации об интенсивности исследований и разработок, производстве инновационных услуг и товаров, производительности труда, активности патентной деятельности и других показателях.

Индекс также учитывает качество образования и концентрацию высокотехнологичных компаний в стране.

Источник 

рейтинг, Bloomberg, инновационная экономика
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