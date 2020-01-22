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Счетная палата анонсировала тотальный аудит: Рада, Кабмин, ЦИК и другие

22.01.2020 / 12:48
Счетная палата планирует провести аудиты в Верховной Раде, Центизбиркоме, Кабмине, Совете нацбезопасности и обороны, Конституционном суде, Укрзализныце и других госструктурах в 2020 году.

Об этом сообщает председатель Счетной палаты Валерий Пацкан в Facebook

Прямая речь: "Счетная палата в этом году проведет более 80 аудитов. Проверки ждут Верховную Раду Украины, Центральную избирательную комиссию, Кабинет Министров, Совет нацбезопасности и обороны Украины, Конституционный Суд, Укрзализныцю, Укрпочту, Службу внешней разведки. И это далеко не полный перечень.

В 2020 году мы возьмемся за тяжеловесов".

Председатель Счетной палаты отметил, что граждан в частности интересует, насколько эффективно органы власти используют бюджетные средства как на свои нужды, так и на реализацию реформ.

Поэтому, по его словам, проанализируют также ситуацию в образовании, здравоохранении, социальной и других сферах, поскольку на их реформы "идут колоссальные средства", а общество должно быть уверено, что "результат будет надлежащим".

Кроме того, проверят эффективность использования бюджетных средств, выделенных на поддержку в безопасном состоянии энергоблоков и объекта "Укрытие" и мероприятия по подготовке к снятию с эксплуатации Чернобыльской АЭС; эффективность управления государственной собственностью в нефтегазовом комплексе; использования средств на развитие пограничной дорожной инфраструктуры на украинско-польской и украинско-венгерской границе.

Проведут аудит в Антимонопольном комитете, Нацполиции, Пенсионном фонде и Фонде госимущества.

Также планируется провести ряд международных проверок.

Напомним: в ноябре 2019 года Пацкан заявил, что Счетная палата проведет аудит Верховной Рады VII и VIII созывов. Заслушать отчет планируют в конце марта 2020 года.

Источник

Кабмин, ЦИК, ВР, аудит, Счетная палата, тотальный аудит
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