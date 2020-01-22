Кредиты бизнесу под 5-9%: Зеленский подписал закон

В частности, под 5, 7 и 9 процентов для поддержки малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Программа позволит малым и средним предпринимателям открывать собственное дело и создать тысячи рабочих мест уже в 2020 году.

Фонд развития предпринимательства будет оказывать поддержку в виде компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9 процентов годовых по кредитам в гривне. Процент зависит от размера и типа бизнеса", - говорится в сообщении.

Кроме этого, поддержка предпринимателям будет предоставляться в виде частичных гарантий по кредитам, если у малого и среднего бизнеса не хватает залога.

Напомним: 14 января Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за закон об изменениях в государственный бюджет на 2020 год, которыми создается Фонд развития предпринимательства.

Поддержка бизнеса будет предоставляться по двум направлениям:

первый - удешевление кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5, 7 и 9 процентов годовых по кредитам в национальной валюте. Процент зависит от размера и типа бизнеса:

5% годовых - если выручка до 25 млн грн и создается минимум 2 рабочих места;

7% годовых - для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%;

9% годовых - для бизнеса с выручкой до 50 млн грн;

второй - предоставление частичных гарантий по кредитам, предоставленным микро и малому бизнесу, если у них не хватает залога.

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