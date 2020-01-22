Премьер: Херсонский морпорт передано в концессию, объем инвестиций — 300 миллионов

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

По словам премьера, заявкой предполагается высокая ставка переменного концессионного платежа, сумма которого составит 12 млн грн. единовременно и 7% от дохода ежегодно.

Кроме того, победитель вложит более 18 млн грн в местную инфраструктуру.

Как ранее сообщалось, период действия договора концессии продлится 30 лет.

Концессия - это форма государственно-частного партнерства, предусматривающего передачу объектов государственной собственности (такие как дороги, аэропорты, предприятия и т.д.) во временное пользование частным предприятиям.

Напомним: 20 января СМИ сообщали, что ООО "Рисойл-Херсон" победило в конкурсе на концессию имущества "Херсонского морского торгового порта".

Risoil S.A. основана в 2000 году в Женеве (Швейцария). Основными направлениями деятельности компании являются обеспечение логистики масла, насыпных и генеральных грузов в портах Черного моря, продажа и производство растительных масел, торговля зерновыми и масличными культурами в контейнерах, хранение и переработка агропромышленных продуктов.

За годы своего развития компания открыла офисы и запустила производство в ряде стран Европейского Союза, Украины и Грузии.

В Украине компания владеет ООО "СП Рисоил Терминал" в порту "Черноморск" (масло- и зерновой комплекс), терминалом по перевалке растительных масел ООО "Рисоил Юг" в морском порту "Южный", ООО "Морской технический центр" (специализируется на оказании комплексных услуг по перевалке контейнеров и навалочных грузов), ЧАО "Раздельнянский элеватор" в Одесской области, маслопрессовым заводом ООО "Биоил Универсал Украина"

В декабре 2019-го министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в 2020 году в правительстве подготовят к концессии порты "Мариуполь", "Бердянск", "Черноморск" и часть Одесского порта.

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