Коломойский назвал фаворитов на должность премьера

Об этом он рассказал в интервью «РБК».

По словам Коломойского, фаворитами на дожность премьера являются исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и гендиректор инвесткомпании AYA Capital и замглавы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

"В фаворитах гонки - Юрий Витренко и Алексей Гончарук", - отметил он.

Напомним, ранее представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что новый состав правительства будет сформирован в первые дни работы Верховной рады. Он подчеркнул, что первое заседание новой Рады будет в начале сентября.

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан ранее заявил, что назначение кандидатуры нового премьер-министра не будет исключительным решением президента Владимира Зеленского. Богдан заверил, что не знает, какое решение примет глава государства.

Зеленский заявил о том, что премьер-министром должно быть новое лицо, специалист в экономике. Кроме этого, глава государства в ходе своего голосования на выборах в Раду рассказал, что уже проводит консультации с будущим главой правительства. По его словам, это человек - абсолютно профессиональный экономист - и у него нет никакого политического движения.

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