ГБР начало расследование из-за отдыха Порошенко на Мальдивах

Об этом 6 августа сообщает пресс-служба ГБР.

В пресс-службе ведомства уточнили УП, что дело касается отдыха Порошенко на Мальдивах.

В частности, следователи ГБР проверят информацию о незаконной переправке Порошенко через госграницу с использованием поддельных документов.

"Будет выяснено возможное внесение должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо ложных сведений с целью обеспечения пересечения границы", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений предусмотренных ч.1 ст.366 УК (служебный подлог), ч.1 ст.332 УК (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч.4 ст.358 УК (использование заведомо поддельного документа).

5 августа заместитель главы администрациии президента Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил в своем Telegram-канале, что ГБР открыло производство относительно Порошенко из-за его заявления.

Напомним: президент Петр Порошенко в начале 2018 года тайно отдыхал на Мальдивах.

На пресс-конференции в феврале 2018 года президент заявил, что пересекал границу во время поездки на Мальдивы по собственному паспорту и фамилией, пройдя регистрацию у пограничников, а все средства, потраченные на самолет и отель, задекларирует в течение трех недель.

30 марта 2018 года на Банковой заявили, что Мальдивы обошлись президенту дешевле, чем подсчитали журналисты.

По подсчетам журналистов, президент потратил на отпуск, по меньшей мере, 500 тысяч долларов.

По возвращению в Украину Портнов написал около 10 заявлений в ГБР относительно Порошенко.

Порошенко уже приходил на допрос в ГБР.

Порошенко обвиняет ГБР в "работе на Портнова".

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