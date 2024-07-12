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Мінцифри: За тиждень на порталі Дія компанії забронювали 32 тисячі працівників

23.07.2024 / 11:14
Близько 3 тисяч компаній скористались послугою електронного бронювання на порталі "Дія" після її запуску, 17 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю директора Департаменту з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Валерію Ткач в ефірі телемарафону.

За словами Ткач, мова йде про 32 тисячі заброньованих працівників критично важливих підприємств. Зокрема бронювали як і приватні компанії, так і державні підприємства, а також комунальної власності.

Наразі в Єдиному переліку компаній які можуть бронювати є близько 8,5 тисяч компаній, які отримали відповідний статус. Близько 3 тисяч вже скористались послугою. Водночас відмов не є багато. Здебільшого мова йде про тих працівників:

  • які вже є заброньованими;
  • яких не знайшли в реєстрі військовозобов’язаних;
  • які перебувають в трудових відносинах.

"Раніше взагалі подавали списком. І, якщо в одного співробітника виникала якась неможливість пройти перевірку, то весь список відправлявся вже без розгляду. Треба було починати все спочатку. В нашому випадку цього не потрібно робити. Тобто, якщо підприємство подає список зі 100 людей і в одного не пройшла перевірка, то тоді тільки він не заброньований, а всі решта - 99 відповідно забронювались", - пояснила Ткач.

Після отримання бронювання, роботодавцю або ж працівників не потрібно про це повідомляти в територіальному центрі комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП). Інформація про це одразу оновлюється у "Резерв+". Зокрема є можливість згенерувати PDF та роздрукувати його.

Ткач, Мінцифри, бронювання
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