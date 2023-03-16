За ліквідацією одіозного колаборанта в Мелітополі стоїть СБУ, — Голобуцький

Як пише політолог Олексій Голобуцький, це підтверджують джерела в СБУ.

На думку експерта, ліквідації зрадників і одіозних колаборантів вже стали системою для спецслужби.

"Фактично уся "бавовна" на окупованих територіях авторства СБУ. Очевидно, ці успіхи Служби були б неможливі без підтримки наших громадян, які чекають на деокупацію", — підкреслює Голобуцький.

За словами політолога, навіть місцеві прихильники "русского мира" вже не рвуться на керівні посади. "Якщо в перші місяці серед маргиналів на окупованих територіях було багато бажаючих зайняти керівні посади в адміністраціях, то після "випадків самозагорання" їх стало значно менше. Такі посади тепер вважаються "смертельними" і навіть прихильники "русского мира" не поспішають на небезпечну роботу", — пише Голобуцький.

"Тимчасово виконуючого обов’язки губернатора" Балицького його ж підлеглі поза очі називають "тимчасово живим". Не здивуюсь, якщо до нього й до "тимчасово живого" Сальдо у нічних кошмарах приходить голова СБУ Малюк. З доброю посмішкою він пропонує колаборантам щедрий вибір: труна або кайданки. Думаю, що часу на вибір у "тимчасово живих" вже небагато", - резюмує політолог.

Нагадаємо, в центрі Мелітополя 14 березня підірвали відомого колаборанта Івана Ткача. Він займався перевезенням російських військових та, зокрема, найманців ПВК "Вагнер" до лінії бойового зіткнення у Запорізькій області.

Раніше Голова СБУ Василь Малюк зазначив, що "смерть – єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати ворогу" і підкреслював, що "бавовна палала, палає і буде палати".