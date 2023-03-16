Войти | Зарегистрироваться
18:23

пятница,
17 марта
Онлайн
Герус: В Україні з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон
Країна
Герус: В Україні з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Країна
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

За ліквідацією одіозного колаборанта в Мелітополі стоїть СБУ, — Голобуцький

16.03.2023 / 10:47
Ліквідацію відомого мелітопольського колаборанта Івана Ткача, як і інших зрадників на окупованій території, проводила Служба безпеки України.

Як пише політолог Олексій Голобуцький, це підтверджують джерела в СБУ.

На думку експерта, ліквідації зрадників і одіозних колаборантів вже стали системою для спецслужби.

"Фактично уся "бавовна" на окупованих територіях авторства СБУ. Очевидно, ці успіхи Служби були б неможливі без підтримки наших громадян, які чекають на деокупацію", — підкреслює Голобуцький.

За словами політолога, навіть місцеві прихильники "русского мира" вже не рвуться на керівні посади. "Якщо в перші місяці серед маргиналів на окупованих територіях було багато бажаючих зайняти керівні посади в адміністраціях, то після "випадків самозагорання" їх стало значно менше. Такі посади тепер вважаються "смертельними" і навіть прихильники "русского мира" не поспішають на небезпечну роботу", — пише Голобуцький.

"Тимчасово виконуючого обов’язки губернатора" Балицького його ж підлеглі поза очі називають "тимчасово живим".  Не здивуюсь, якщо до нього й до "тимчасово живого" Сальдо у нічних кошмарах приходить голова СБУ Малюк. З доброю посмішкою він пропонує колаборантам щедрий вибір: труна або кайданки. Думаю, що часу на вибір у "тимчасово живих" вже небагато", - резюмує політолог.

Нагадаємо, в центрі Мелітополя 14 березня підірвали відомого колаборанта Івана Ткача. Він займався перевезенням російських військових та, зокрема, найманців ПВК "Вагнер" до лінії бойового зіткнення у Запорізькій області.

Раніше Голова СБУ Василь Малюк зазначив, що "смерть – єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати ворогу" і підкреслював, що "бавовна палала, палає і буде палати".

СБУ, Ткач, Голобуцький
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
17 марта
16 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.