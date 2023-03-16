Так званому "голові уряду "днр" повідомлено про підозру в організації вивезення українського зерна

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10:15
ЄС і НАТО хочуть створити оперативну групу зі стійкості критичної інфраструктури
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14:33
Європарламент закликає до подальших санкцій проти білорусі
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13:30
Остін: На сьогодні дев'ять країн зобов'язуються надати Києву понад 150 танків Leopard
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16:31
Угоди в межах військової допомоги Україні з боку ЄС буде досягнуто 20 березня
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13:30
росія збирається подвоїти обсяги виробництва високоточних боєприпасів
- 10:15
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ООН про зернові ініціативи: Ця угода занадто важлива, щоб не відбутися15.03.2023 / 09:22Последние новости рубрики
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16:27
Україна та ЄС домовилися про продовження дії "транспортного безвізу" ще на рік
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15:27
Кабмін розширив перелік першочергових видатків в умовах воєнного стану
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14:33
"Укргазвидобування" запустила нову газову свердловину
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11:24
ЄС та США обіцяють переглянути ліміт цін на російську нафту
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22:03
Рекрутинговые агентства: что это и как они работают
- 16:27
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10:18
Нєбитов: Поліція Київської області має 55 службових собак
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10:29
Кличко переконаний, що повторний наступ росії на Київ не відбудеться
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13:22
Департамент освіти і науки Києва назвав провокацією "наказ" про передачу закладів освіти для потреб ЗСУ та НГ
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09:33
Від Кличка вимагають реакції на петицію щодо знесення "храму-МАФу" біля Десятинної церкви
- 10:18
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«Сходити чи замовити?»: чи можуть продукти з доставки зрівнятися з продуктами із супермаркету01.03.2023 / 12:09Последние новости рубрики
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18:30
Штучний інтелект GPT-4 зміг переконати людину, що він не робот
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14:35
ВР може заборонити евакуацію авто на штрафмайданчик під час війни
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Вже в червні українці зможуть замовляти номерні знаки на автомобілі онлайн
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14:21
Держстат: Ціни на автомобільне пальне в січні поточного року знизилися
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В Україні законодавчо планують закріпити наявність реєстру забороненого до використання ПО
- 18:30
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СБУ викрила продовольчу корпорацію, яка фінансувала терористичну організацію «днр»
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МВС показало, як українські мобільні групи захищають небо України
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СБУ викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень «Укрнафти» й «Укртатнафти»
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У Португалії проросійська організація проводитиме гібридні маніфестації із закликами не підтримувати санкції проти рф
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У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
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ЗСУ врятували з палаючого російського танка триметрового пітона
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Чернєв: Захід більше не боїться путіна та робить ставку на перемогу України
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09:25
Україна завжди буде сумлінним і відповідальним учасником глобальних відносин на ринку продовольства, - Зеленський
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17:37
Жителі міста Дніпро провели акцію під будинком, куди 14 січня влучила російська ракета
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13:32
ДБР звинуватило неназване підприємство у розкраданні продуктів харчування для ЗСУ
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