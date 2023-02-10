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СБУ викрила продовольчу корпорацію, яка фінансувала терористичну організацію «днр»

10.02.2023 / 10:20 28 февраля 2014, пятница, №038 (311)
Служба безпеки заблокувала у Дніпропетровській області українську міжрегіональну продовольчу корпорацію, яка фінансувала терористичну організацію «днр».

Про це повідомляє СБУ, передає Укрінформ.

Компанія мала частину активів на тимчасово окупованій території Донецької області і сплачувала «податки» терористам. За даними СБУ, підприємство перерахувало у «бюджет днр» понад 4 млн у гривневому еквіваленті.

Також зафіксовано, що ця корпорація здійснювала «відрахування» до «фонду» терориста пушиліна на підтримку російських окупаційних угруповань.

Як свідчать матеріали слідства, організатором незаконної діяльності виявився власник компанії, створеної на початку двохтисячних років на Донеччині.

Підприємство займалося дистрибуцією оптових партій продовольчих товарів через торговельні мережі у різних регіонах України.

У 2014 році засновники комерційної структури перевели частину її активів на підконтрольну українській владі територію Донецької області, а після повномасштабного вторгнення – на Дніпропетровщину.

Інша частина бізнесу увесь цей час залишилася на тимчасово окупованій території сходу України.

При цьому власник компанії налагодив там збут продовольства і перерахування одержаних прибутків на користь місцевої окупаційної адміністрації.

СБУ, днр
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