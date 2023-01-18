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Причетні до обстрілу Дніпра мають готуватись до помсти від СБУ, - експерт

17.01.2023 / 20:21
Служба безпеки України почне цілеспрямовано проводити акції відплати росіянам, винним у воєнних злочинах і ракетному обстрілі Дніпра зокрема.

Такі дії української спецслужби прогнозує політолог Олексій Голобуцький.

За його словами, відповіддю на обстріл Дніпра та інших українських міст з боку СБУ стануть нові спецоперації та ліквідація російських військових.

«СБУ вчора оприлюднила прізвища «людей», які причетні до вчинення злочину. А голова Служби Малюк порадив фігурантам списку щохвилини чекати відплати. І насправді це єдино вірний підхід. Бо українці не повинні звикати до того, що наш сусід – кривавий маніяк. Потрібна відплата за кожну випущену ракету. Потрібні нові спецоперації та «бавовни» від СБУ», - пише експерт.

На думку Голобуцького, СБУ не обмежиться тільки юридичними заходами. «Що СБУ почала перетворюватись в український Моссад. Тому багатьох кривавих упирів рано чи пізно чекає доля різноманітних колаборантів і зрадників, які вже підривалися через «неякісний бензин» чи труїлися через «неякісну каву», - підкреслює політолог.

Експерт цитує розмову журналістів з одним із військових рф, фігурантом списку СБУ. «На питання чи шкода йому 40 загиблих, істота на ім’я Дмітрій Голіков заявила, що «ви вообщє не государство, будете как Якутия». Що ж,  прийде час і цій тварині буде жарко навіть у «сонячній Якутії», - резюмує експерт.

Нагадаємо, що СБУ оприлюднила прізвища причетних до знищення жилого будинку в Дніпрі. На даний час відомо про 44 загиблих.

СБУ, Голобуцький
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